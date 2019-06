Die U19 der Kickers Offenbach will in die Bundesliga aufsteigen.

Die U19 der Kickers Offenbach will in die Bundesliga aufsteigen. Bild © Imago Images

Mit einem deutlichen Auswärtssieg hat sich die A-Jugend der Offenbacher Kickers den Meistertitel in der Hessenliga geholt. Nun ist der Aufstieg in die Bundesliga greifbar.

Mit einem 11:1-Sieg beim Tabellenletzten Schwanheim hat die A-Jugend des OFC alles klar gemacht: Mit nur einer Niederlage in 26 Spielen sicherte sich das Team von Trainer Steven Kessler die Meisterschaft in der Hessenliga, zwei Punkte vor dem großen Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden.

Der krönende Abschluss einer starken Saison rückt nun immer näher: Der Hessenpokal-Titel ist bereits seit dem vergangenen Donnerstag eingetütet, als die Kickers die klassenhöhere Eintracht mit 2:0 besiegen konnten. Dem Meistertitel in der Liga soll nun der Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga folgen.

Von Platz acht zum Titel

Doch schon jetzt ist diese Saison der Offenbacher U19 eine Erfolgsgeschichte. In der vergangenen Spielzeit wurde der Kickers-Nachwuchs noch Tabellenachter - weit entfernt von allen Aufstiegträumen. In dieser Saison ist es komplett anders. Trainer Kessler hat eine Begründung dafür: "Die Jungs waren von Anfang an hoch motiviert, ein besseres Ergebnis zu erreichen. Sie haben sich von Spiel zu Spiel mehr gefunden. Dazu haben sie viel gearbeitet und Leidenschaft und Herzblut gezeigt."

Seine Erfolgsformel daher: "Siegeswille, Einsatz, Mentalität, Kampfgeist, Zusammenhalt und der Teamgeist. All das hat uns da hingeführt, wo wir jetzt sind." Einige seiner Spieler wird das auch in die Regionalliga-Mannschaft der Kickers führen. Luka Garic ist bereits jetzt ein fester Teil des Teams von Trainer Daniel Steuernagel, einige andere werden wohl im Sommer folgen.

"Aufstiegsspiele sind besondere Spiele"

Doch zuvor stehen die wichtigsten Spiele der Saison an: die Aufstiegsrelegation gegen die U19 des SV Elversberg. Am 09. Juni müssen die Kickers im Hinspiel zunächst auswärts ran, am 16. Juni fällt dann in Offenbach die Entscheidung.

Coach Kessler blickt schon jetzt auf die Duelle gegen die Saarländer: "Aufstiegsspiele sind besondere Spiele. Von daher ist es eine 50/50-Sache." Und sollte es tatsächlich das bestmögliche Ende geben, dann "wären wir einfach stolz auf das Erreichte und die Jungs".