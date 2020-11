Der Spielbetrieb in der Regionalliga Südwest ruht bis mindestens Ende November [Audioseite]

Die Regionalliga Südwest hat Gewissheit - im November wird der Spielbetrieb ausgesetzt. Einen Plan wie es weitergehen soll, gibt es aber schon - auch für die sechs hessischen Clubs.

Seit Tagen warten Fans und Verantwortliche in der Regionalliga Südwest auf eine Entscheidung, jetzt steht fest: Die bis zum 30. November angesetzten Spiele werden abgesetzt. Das teilte die Regionalliga Südwest am Mittwoch mit. Ab 1. Dezember soll der Ball dann wieder rollen - allerdings nur, wenn bereits zwei Wochen zuvor ein Trainingsbetrieb möglich ist.

Das Problem - in der Regionalliga Südwest spielen neben sechs hessischen Clubs, Teams aus vier weiteren Bundesländern. Während die hessischen Mannschaften von der Landesregierung als Profis eingestuft werden und damit auch im aktuellen Lockdown light trainieren und spielen dürften, sind bei den Clubs in Rheinland-Pfalz die Sportplätze gesperrt. Dort werden etwa die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05, der TuS RW Koblenz und der FK Pirmasens in als Amateurclubs eingestuft.

Mehr in Kürze