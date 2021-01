Das Heimspiel des TSV Steinbach Haiger gegen den VfB Stuttgart II muss wegen Unbespielbarkeit des Platzes verlegt werden.

Das teilte die Regionalliga am Montag mit. In Haiger hatte es zuletzt starke Schneefälle gegeben. Die Partie war für kommenden Mittwoch eingeplant und soll nun am 10. Februar (14 Uhr) nachgeholt werden.