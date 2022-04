Lilien-Spieler Bader freut sich auf Topspiel

Zum vierten Mal in diesem Jahr bestreitet der SV Darmstadt 98 in der zweiten Liga das Topspiel am Samstag-Abend. Diesmal spielen die Darmstädter als Tabellen-Zweiter beim Fünften 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr). "Das sind die Spiele mit dem größten Publikum, das reizt natürlich. Am Anfang hatten oft Bremen oder Schalke das Topspiel, jetzt wir. Das freut uns natürlich", sagte Lilien-Rechtsverteidiger Matthias Bader am Mittwoch in einem Presse-Gespräch. Bader glaubt seine Darmstädter gut gerüstet für den Saison-Endspurt und den Aufstiegskampf: "Wir wollen weiterhin alles raushauen, damit wir uns am Ende nichts vorwerfen können."