Eintracht am Samstagebend gegen den VfB

Das Spiel der Eintracht gegen den VfB Stuttgart ist das Top-Spiel des 12. Spieltags. Das geht aus der Terminierung der Spieltage 9 bis 13 der Deutschen Fußball Liga hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Partie gegen die Schwaben wird am Samstag (25. November) um 18.30 Uhr im Waldstadion angepfiffen. Wie erwartet spielen die Hessen wegen ihrer Teilnahme an der Conference League vermehr sonntags: gegen Dortmund (29. Oktober), in Bremen (12. November) und in Augsburg (3. Dezember). Bei Union Berlin (4. November) ist die Eintracht samstags um 15.30 Uhr gefordert.