Die Hessenliga erscheint ab Freitag in neuem Gewand. In zwei Gruppen zu jeweils elf Mannschaften qualifizieren sich die Teams für eine Auf- und Abstiegsrunde.

Die Hessenliga wird die Entscheidungen um Auf- und Abstieg ab Freitagabend in zwei Gruppen ausfechten. Die Gruppe A beginnt (19 Uhr) mit dem Duell der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gegen SV Buchonia Flieden. Eine Stunde später ertönt (20 Uhr) der Anpfiff in der Gruppe B. Der SV Zeilsheim und FC Eddersheim kämpfen um die ersten Punkte der Saison. Am Samstag folgen in der Gruppe A noch vier Duelle, der SV Neuhof beschließt den Spieltag gegen Fernwald (17 Uhr). Die Gruppe B endet nach drei Partien am Samstag erst am Sonntag (15 Uhr) noch mit dem VfB Ginsheim gegen RW Walldorf.