Dem KSV Hessen Kassel droht beim Projekt Wiederaufstieg in die Regionalliga ein empfindlicher Rückschlag. Weil die Nordhessen nicht genügend Schiedsrichter stellen, könnten dem Hessenligisten zur Strafe Punkte abgezogen werden.

Dem KSV Hessen Kassel droht ein Abzug von bis zu fünf Punkten in der laufenden Spielzeit. Grund dafür ist, dass die Nordhessen zum wiederholten Male nicht das Schiedsrichter-Soll des Hessischen Fußballverbandes erfüllen. Der KSV müsste eigentlich sechs Unparteiische stellen. Für jeden fehlenden Schiedsrichter droht laut Spielordnung eine Geldstrafe und ein Punkt Abzug.

Dass der Club die Vorgaben nicht erfüllen wird, bestätigte Vorstandsmitglied Jens Rosen der HNA. "Wir haben das Problem nicht wahrgenommen. Wir waren mit der Rettung des Vereins beschäftigt und mit dem Abstiegskampf. Es gab niemanden, der sich um dieses Thema gekümmert hat", so Rosen . Der Verein werde deshalb "zu Recht bestraft". Rosen kündigt an, selbst an einem Lehrgang zur Schiedsrichterausbildung teilzunehmen.

Entscheidung wohl erst Ende des Jahres

Beim Hessischen Fußballverband möchte man sich über eine etwaige Strafe hingegen noch nicht äußern. Der Fall sei noch nicht abschließend geprüft. "Voraussichtlich bis Ende Dezember" soll das aber geschehen sein