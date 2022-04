Barca muss auf Depay verzichten

Der FC Barcelona muss im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Eintracht Frankfurt auf Stürmer Memphis Depay verzichten. Der Niederländer laboriert an einer Zerrung im linken Oberschenkel und fehlt im Kader der Katalanen für die Partie am Donnerstag. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Depay hat in der laufenden Saison in der Primera Division bereits zehn Treffer in 21 Ligaspielen erzielt.