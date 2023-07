Hütter übernimmt Monaco

Der frühere Eintracht-Trainer Adi Hütter wird neuer Coach bei der AS Monaco in der französischen Ligue 1. Der 53 Jahre alte Österreicher unterschrieb bei den Monagassen einen Vertrag für zwei Spielzeiten bis 2025, wie der Club am Dienstag mitteilte. Hütter folgt in Monaco auf den Belgier Philippe Clement, von dem sich der Verein nach dem Verpassen des Fußball-Europapokals in der vergangenen Saison getrennt hatte. Der Ex-Frankfurter soll am Mittwoch sein erstes Training leiten.