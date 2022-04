Eintracht reist den Fans nach

Während in Barcelona schon eine Menge Fans von Eintracht Frankfurt unterwegs sind, wird sich die Mannschaft erst am heutigen Mittwoch auf den Weg nach Spanien machen. Am Vormittag bestreitet das Team von Trainer Oliver Glasner noch ein Abschlusstraining in Frankfurt, am Abend (18 Uhr) ist die Pressekonferenz vor dem Spiel in Barcelona angesetzt. Was es sonst noch für die Partie am Donnerstag (21 Uhr, im Audio-Livestream bei hr-iNFO) zu wissen gibt, erfahren Sie hier.