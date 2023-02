Borré-Berater: "Dann wird er nicht bei Eintracht weitermachen"

Im Pokalspiel gegen Darmstadt 98 war Rafael Borré einer der auffälligsten Akteure von Eintracht Frankfurt, in der Liga kommt der Kolumbianer meist nur noch von der Bank. Nun hat sich sein Berater Martin Araoz in der Bild zu Wort gemeldet. "Wir wollen die beste Lösung für Rafa, am liebsten in Frankfurt. Aber wenn er zu wenig spielt, müssen wir uns natürlich Gedanken machen", so Araoz. "Wenn er zu wenig Minuten bekommt, wird er wahrscheinlich nicht bei Eintracht weitermachen. Das haben wir dem Klub auch schon so kommuniziert. Wir wollen nicht, dass er seinen Platz in der Nationalmannschaft verliert." Borré kam im Sommer 2021 zur Eintracht und wurde im Finale der Europa League zum Matchwinner, als er den Ausgleich und später den entscheidenden Elfmeter zum Titel schoss.