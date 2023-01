Max wohl zu Gehaltsverzicht bereit

Der von Eintracht Frankfurt umworbene Philipp Max soll wohl bereit sein, für einen Wechsel nach Hessen auf Gehalt zu verzichten. Wie die Bild berichtet, verdient der 29-Jährige bei der PSV Eindhoven mehr als zwei Millionen Euro pro Jahr. Der Linksverteidiger soll noch in dieser Wechselperiode zu den Hessen stoßen. Dafür soll Juventus-Leihgabe Luca Pellegrini den Verein nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Das Transferfenster schließt bereits am Dienstagabend. Bis dahin möchte sich die Eintracht auch noch in der zentralen Innenverteidigung verstärken. Die Hessen arbeiteten diesbezüglich an einem Leihgeschäft, so die Bild, die allerdings keinen Namen nennt. Der Ex-Mainzer Jeremiah St. Juste, dessen Name in der Gerüchteküche auftauchte, bekommt von Sporting Lissabon wohl keine Freigabe.