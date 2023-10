Larsson-Länderspiel nach tödlichem Anschlag auf Fans abgebrochen

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden ist am Montagabend zur Halbzeit abgebrochen worden. Anlass waren Sicherheitsbedenken, nachdem es in der Brüsseler Innenstadt zu tödlichen Schüssen gekommen war. Bei der schwedischen Mannschaft stand Eintracht-Mittelfeldspieler Hugo Larsson im Kader. Zum Zeitpunkt des Abbruchs saß Larsson auf der Ersatzbank. Bei dem Täter, der in der Innenstadt von Brüssel zwei Fans mit schwedischem Trikot getötet haben soll, soll es sich nach Behördenangaben um einen Islamisten handeln. Nach Informationen der zuständigen Bundesstaatsanwaltschaft hat die Polizei den mutmaßlichen Täter am Dienstagmorgen erschossen. Die schwedische Nationalmannschaft verließ Brüssel bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag per Charterflieger. "Die Spieler kehren jetzt zu ihren Vereinen zurück", teilte der schwedische Fußballverband SvFF am Dienstagmorgen mit. Wann Hugo Larsson in Frankfurt zurückerwartet wird, ist derzeit noch unklar.