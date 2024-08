Bericht: Hoffenheim wollte Theate-Deal crashen

Seit Sonntag ist offiziell, dass Abwehrspieler Arthur Theate künftig für Eintracht Frankfurt auflaufen wird. Beinahe wäre es dazu aber nicht gekommen: Wie die Bild-Zeitung am Freitag berichtet, hatte auch die TSG Hoffenheim großes Interesse an dem 24 Jahre alten Belgier und wollte beim Deal mit den Hessen dazwischenfunken. Die TSG sei bereit gewesen, 20 Millionen Euro Ablöse für Theate zu bezahlen, heißt es in dem Bericht weiter. Zu dem Zeitpunkt hatte sich der Verteidiger aber schon für die Eintracht entschieden. Nun spielt der Belgier auf Leihbasis in Frankfurt. Die Hessen haben zudem eine Kaufoption, sie soll bei rund 13 Millionen Euro liegen. Beim Bundesliga-Auftakt am Samstag (18.30 Uhr) in Dortmund sei Theate schon ein Kandidat für die Startelf, so Trainer Dino Toppmöller am Freitagvormittag.