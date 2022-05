Hellmann und Hütter haben sich ausgesprochen

Eintracht-Boss Axel Hellmann und Ex-Trainer Adi Hütter haben sich ausgesprochen. Das sagte Hellmann am Dienstagmittag im Eintracht-Proficamp: "Wir haben Adi Hütter und sein damaliges Trainerteam zusammen mit Friedhelm Funkel, Armin Veh und den Kovac-Brüdern zu unserem Europa-League-Halbfinale gegen West Ham eingeladen. Alle werden kommen." Im Zuge der Einladung habe es ein halbstündiges Telefonat zwischen ihm und Hütter gegeben. Hintergrund: Rund um Hütters Wechsel nach Mönchengladbach hatte es gegenseitige Anschuldigungen zwischen Hellmann und Hütter gegeben. Vieles sei nun ausgeräumt, der Rest werde dann im Sommer in einem persönlichen Gespräch behandelt. "Vieles von dem, was Adi damals gesagt hatte, würde er heute nicht mehr so so sagen", berichtet Hellmann von dem Gespräch. Er freue sich, dass Hütter am Donnerstag nach Frankfurt komme. Und am Sonntag. Dann spielt Hütter mit seinem aktuellen Verein Borussia Mönchengladbach im Liga-Spiel in Frankfurt.