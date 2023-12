Eintracht fiebert Auslosung entgegen

Eintracht Frankfurt wird am Montag um 14 Uhr erfahren, wer der Gegner in der Zwischenrunde der Conference League ist. Da die Hessen ihre Gruppe nur auf Platz zwei abgeschlossen haben, treffen sie auf einen Gruppendritten der Europa League. Die möglichen Gegner sind Olympiakos Piräus, Ajax Amsterdam, Betis Sevilla, Sturm Graz, Servette Genf, Union Saint-Gilloise, Maccabi Haifa und Molde FK. Die Auslosung steigt in der UEFA-Zentrale in Nyon. Ausgetragen werden die Spiele werden am 15. und am 22. Februar 2024, das Finale steigt am 29. Mai in Athen.