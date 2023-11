Rode und Koch fallen aus

Was sich bereits in den vergangenen Tagen abgezeichnet hat, ist nun Gewissheit: Eintracht-Kapitän Sebastian Rode und Abwehrchef Robin Koch werden Eintracht Frankfurt beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr) nicht helfen können. Das kündigte Trainer Dino Topmöller am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Spiel an.

Koch laboriere weiter an einer Muskelverletzung. Die Hessen müssten geduldig sein. "Wir sind optimistisch, dass er schon noch mal in diesem Jahr bei uns zum Einsatz kommt", so Toppmöller. "Bei Seppl sind wir pessimistischer. Je länger du raust bist, desto länger brauchst du, um wieder reinzukommen."