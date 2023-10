Elias Baum erhält Profivertrag

Eintracht Frankfurt hat das nächste Talent an sich gebunden. Wie die Hessen am Donnerstag bekanntgaben, hat Elias Baum einen Profivertrag bei der Eintracht unterschrieben. Der 18 Jahre alte defensive Außenbahnspieler ist bereits seit der U11 im Verein und gehört in der laufenden Saison zum Stammpersonal in der Zweitvertretung der Hessenin der Regionalliga. "Elias hat sich insbesondere in den vergangenen Monaten herausragend entwickelt. In unserer U21 ist er trotz seines sehr jungen Alters bereits ein absoluter Leistungsträger und hat darüber hinaus auch bei den Profis mit guten Trainings- und Testspielleistungen auf sich aufmerksam gemacht", so Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung. "Wir freuen uns sehr auf seine nächsten Schritte bei Eintracht Frankfurt und die kommende Zeit mit ihm."