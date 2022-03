Krösche: Machen zu viele einfache Fehler

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat sich zur aktuellen sportlichen Situation geäußert. "Wenn wir die Spielgeschichten betrachten, haben wir auch leider zu viele einfache Fehler gemacht, die zu Gegentoren geführt haben", sagte Krösche im Interview mit fussball.news am Dienstag. "Wir haben die Balance verloren zwischen Defensive und Offensive, was uns in den letzten Wochen der Hinrunde ausgezeichnet hat." Die Eintracht müsse sich in ihrer Spielanlage deutlich steigern und wieder in die Automatismen kommen, so Krösche. Gegen die Bayern habe das Team im Aufbau zu unklar agiert. "Das war in den letzten drei Spielen unser Hauptproblem und daran werden wir arbeiten."