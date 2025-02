Zwei Stunden noch

So, zwei Stunden noch. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass das Transferfenster eigentlich immer um 18 Uhr schloss und ich mich in den wohlverdienten Feierabend verdrücken konnte, um einen kalten Curry King aus der Schale zu trinken, alte Geh-aufs-Ganze!-Folgen im Internet zu gucken und mich dann in Embryonalhaltung auf dem Fußboden in den Schlaf zu weinen, was man eben so macht. Stattdessen muss ich noch zwei Stunden dranhängen und die Me-Time muss warten, weil auch ich ein Opfer der Willkür der Fußballverbände bin, die ihre Fristen lustig herumschieben, ohne auch nur eine Sekunde an arglose Transfertickerer zu denken. Ich will mich ja nicht beschweren. Aber Beileidsbekundungen, Geschenke und Fresskörbe nehme ich gerne postalisch entgegen.