Larsson kommt nach Anschlag erst am Mittwoch zurück

Eigentlich war Eintracht-Mittelfeldspieler Hugo Larsson nach dem EM-Qualifikationsspiel seiner schwedischen Nationalmannschaft in Brüssel gegen Belgien im Laufe des Dienstags zurück in Frankfurt erwartet worden. Doch daraus wird nun nichts: Der Anschlag auf mehrere schwedische Fußballfans, bei dem zwei Menschen starben, hat alles verändert. Larsson wird erst am Mittwoch in Frankfurt zurückerwartet. Das Spiel in Brüssel, bei dem Larsson zunächst auf der Bank saß, wurde zur Halbzeit abgebrochen. Der mutmaßliche islamistischen Attentäter wurde am Dienstagmorgen von der belgischen Polizei erschossen.

Larsson und sein Nationalteam kehrten noch in der vergangenen Nacht per Charterflieger nach Schweden zurück. Nun gilt es auch für die Spieler, das Erlebte zu verarbeiten. Voraussichtlich wird der 19 Jahre alte Larrson erst am Donnerstag erstmals wieder mit der Eintracht-Mannschaft trainieren. Ob der Schwede am Samstag im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr) dabei sein kann oder weitere Zeit zum Verarbeiten bekommt, ist noch unklar.