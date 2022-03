Wenig Hoffnung auf volles Stadion

Trotz intensiver Bemühungen von Eintracht Frankfurt scheint es für das Europa-League-Heimspiel gegen Betis Sevilla (Donnerstag, 21 Uhr) wenig Hoffnungen zu geben, dass das Spiel in einem vollen Stadion stattfinden wird. Demnach gibt es anscheinend keine Indizien dafür, dass die Politik der Eintracht mehr als die bislang geplanten 25.000 Fans für das Achtelfinal-Rückspiel zugesteht. Zahlreiche Fan-Vertreter und Trainer Oliver Glasner hatten in den vergangenen Tagen den Wunsch geäußert, dass die Eintracht schon drei Tage vor dem Wegfall zahlreicher Corona-Maßnahmen am 20. März vor vollen Rängen spielen dürfe. "Ich verstehe es nicht, wenn am Samstag 60.000 Zuschauer in Stuttgart sein können", eine solche Ausnahme-Genehmigung in Frankfurt aber nicht möglich sei, hatte Glasner am Sonntag gesagt.