TSV Steinbach zieht als Sieger des Hessenpokals in den DFB-Pokal ein

Der TSV Steinbach feiert den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte: Durch einen Sieg im Endspiel des Hessenpokals ziehen die Mittelhessen in den DFB-Pokal ein – und sichern sich Geld, das Finalgegner KSV Hessen Kassel gut gebrauchen könnte.

Im Duell der beiden Regionalligisten behielt Steinbach am Pfingstmontag mit 2:0 (0:0) die Oberhand. Die Tore gegen den Ex-Verein von Trainer Matthias Mink erzielten Sascha Marquet (60. Minute) und Fatih Candan (74.). Mit dem Premierensieg im Hessenpokal ist auch die erstmalige Qualifikation für den DFB-Pokal für den potenten Dorfclub aus Haiger verbunden. Entsprechend groß war der Jubel nach Abpfiff.

"Der Verein hat Geschichte geschrieben mit dem DFB-Pokal-Einzug", jubelte Torschütze Candan nach dem Abpiff am hr-Mikrofon. Wenn er sich einen Gegner für die erste Hauptrunde des Pokals aussuchen könnte, dann sei das der FC Bayern. Sein Teamkollege Marquet nahm es damit nicht so genau. Auf die Frage, wer sein Wunschgegner sei, antwortete er: "Das ist mir scheißegal."

115.000 Euro, die vor allem Kassel genutzt hätten

Die 3.300 Zuschauer im ausverkauften Stadtallendorfer Herrenwaldstadion sahen ein durchschnittliches Spiel. Den Sieg verdiente sich Steinbach auch dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang. Nachdem Marquet einen der wenigen schönen Angriffe flach zur Führung abgeschlossen hatte, ebnete ein Patzer des Kasseler Torhüters den Weg zur Entscheidung: Niklas Hartmann spielte Candan den Ball beim Versuch eines Befreiungsschlags in die Füße. Der Steinbacher Stürmer musste nur noch ein paar Meter gehen und einschieben.

Kein Durchkommen für den Kasseler Sebastian Schmeer (schwarzes Trikot) gegen Steinbachs Dennis Wegner. Bild © Imago

Bei den Löwen aus Kassel war die Enttäuschung nicht nur wegen der Niederlage groß. Die mit der Qualifikation für den DFB-Pokal verbundenen Mindesteinnahmen in Höhe von rund 115.000 Euro hätte der finanziell arg angeschlagene Club sehr gut gebrauchen können. Auch sportlich sieht es für das Team von Tobias Cramer nicht gut aus. Derzeit zittert der KSV um den Klassenerhalt in der Regionalliga und muss dafür auf ein positives Abschneiden der Staffel-Konkurrenten aus Mannheim und Saarbrücken in der Relegation hoffen.