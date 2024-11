Götze will jungen Spielern "Orientierung geben"

Mario Götze hat neben allerlei privaten Einblicken in einem selbst verfassten Beitrag für "The Players Tribune" auch über seine Rolle bei der Eintracht gesprochen. Er, der so viel Positives wie Negatives in seiner Karriere erlebt habe, gerade als junger Spieler, versuche nun "den jüngeren Spielern im Team zu helfen, ihnen auf und neben dem Platz eine Orientierung zu geben". Götze verpackte seine private und sportliche Lebensgeschichte in einem Brief an seine beiden Kinder. Auch schnitt er darin natürlich sein WM-Siegtor 2014 und die Folgen an. Die Leute hätten plötzlich erwartet, dass er die "nächsten zehn Jahre ein Superstar sein würde, der nächste Messi." Dieses Gefühl sei eine "große Last" gewesen.