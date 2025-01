Trainingsauftakt bei der Eintracht

Eintracht Frankfurt startet am heutigen Donnerstag ins Training. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller beginnt vormittags mit den obligatorischen Leistungstests, am Nachmittag geht es auf den Trainingsplatz. Am Sonntag, 5. Januar, steht ein Testspiel beim 1. FSV Mainz 05 an, schon eine Woche später startet das Pflichtspieljahr für die Hessen beim Ligaspiel auf St. Pauli. Was sonst noch wichtig ist, lesen Sie hier: