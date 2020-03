Die Fußball-EM 2020 muss aufgrund des Coronavirus in den Sommer 2021 verlegt werden. Die Bundesliga mit Eintracht Frankfurt und die 2. Liga mit Darmstadt 98 und dem SV Wehen Wiesbaden bekommen so einen Puffer für ihre Saison.

Eine Fußball-EM im Jahr 2020 wird es wegen der Corona-Krise nicht geben. Das Großereignis wird in den Sommer 2021 verlegt werden. Diese Entscheidung traf das UEFA-Exekutivkomitee nach mehreren Krisensitzungen am Dienstag.

Ursprünglich sollte das paneuropäische Turnier in diesem Sommer vom 12. Juni bis zum 12. Juli ausgetragen werden. Auch für die hessischen Erst- und Zweitlligisten Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98 und Wehen Wiesbaden könnte die Verschiebung weitreichende Auswirkungen haben.

EM 2021 könnte Liga- und Pokal-Saison retten

Laut einer Twitter-Mitteilung des norwegischen Fußball-Verbandes soll das Turnier vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 ausgetragen werden. Das würde den nationalen Ligen die dringend benötigte Zeit, um die derzeit ausgesetzte Saison doch noch unter einigermaßen regulären Umständen beenden zu können. Gleiches gilt für die Pokal-Wettbewerbe, wobei die Chancen für Eintracht Frankfurt dort nicht in den Himmel wachsen. Im DFB-Pokal-Halbfinale muss die Eintracht beim deutschen Serienmeister Bayern München antreten, im Achtelfinal-Rückspiel der Europa-League beim FC Basel. Die Chancen aufs Weiterkommen stehen nach dem 0:3 im Hinspiel auch dort nicht besonders gut.

Stichtag für das Ende der Saison ist dann erst der 30. Juni, an dem normalerweise auslaufende Verträge enden. Die Deutsche Fußball Liga hatte am Montag verkündet, für die verbleibenden Partien auf Geisterspiele setzen zu wollen. Auf die nationalen Ligen und deren Klubs könnten nun hohe Kosten zukommen. Nach Informationen des Online-Portals "The Athletic" fort die UEFA gut 301 Millionen Euro für die Verschiebung der Europameisterschaft. Begründung der UEFA: Der Verband habe dem Anliegen der Klubs entsprochen, ihre jeweiligen Saisons zuende spielen zu können.

DFB-Elf in einer Hammergruppe

Das EM-Eröffnungsspiel war für den 12. Juni in Rom terminiert. Italien gilt als Epizentrum der Coronaviruskrise in Europa. Aufgrund der rasanten Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 hatte die italienische Regierung am 9. März landesweite Sperr-Maßnahmen verhängt, die Weltgesundheitsorganisation WHO klassifizierte die Verbreitung von Sars-CoV-2 am 11. März als Pandemie. Sechs Tage später reagierte die UEFA.

Die deutsche Nationalmannschaft hatte sich als Gruppenerster für die EM qualifiziert. Als Gegner waren der DFB-Elf Frankreich, Portugal sowie der Gewinner einer Play-off-Partie zugelost worden. Eine "Hammergruppe" wie Bundestrainer Joachim Löw befand. Die Nationalmannschaft wollte im Sommer endgültig Wiedergutmachung leisten für die desolate Weltmeisterschaft vor zwei Jahren in Russland, die für den Deutschen Fußball-Bund bereits nach der Vorrunde beendet war.

Finale eigentlich in London

Der EM-Modus mit über den gesamten Kontinent verteilten Gastgeberorten war zur Feier des EM-Jubiläums gewählt worden, vorgeschlagen vom früheren UEFA-Präsidenten Michel Platini. Neben München und Rom wurden Amsterdam, Kopenhagen, Bilbao, St. Petersburg, Bukarest, Budapest, Baku, Glasgow, Dublin und London als Gastgeber ausgewählt. Die britische Hauptstadt bekam unter anderem beide Halbfinals und das Endspiel zugesprochen.

Die Nationalmannschaft wollte Mitte Juni ihr Basisquartier in Herzogenaurach beziehen, etwa zwei Stunden von der Münchner Allianz Arena entfernt. Auf dem Terminplan stand zudem ein Trainingslager ab Ende Mai in Österreich. Löw hätte bis zum 2. Juni seinen endgültigen Kader bei der UEFA melden müssen, das erste deutsche Gruppenspiel gegen die Franzosen wäre am 16. Juni in München angepfiffen worden.

UEFA muss sich nun mit FIFA arrangieren

Die UEFA hatte ihre Turnier trotz der steigenden Zahl der Coronafälle zuletzt mehrfach verteidigt. Immer wieder verwies der Dachverband auf den regen Kontakt "mit den zuständigen internationalen und lokalen Behörden". In etlichen europäischen Ligen war da längst der Ausschluss der Zuschauer oder sogar die Aussetzung des Spielbetriebes beschlossen worden.

Durch eine Verlegung in den Sommer 2021 muss sich die UEFA mit dem Weltverband FIFA arrangieren, der zu dem Zeitpunkt eigentlich die Premiere der millionenschweren Club-WM feiern will. Dieses Turnier war zuletzt auf 24 Mannschaften aufgestockt worden, ursprünglich sollten acht davon aus Europa kommen. Möglicherweise entsendet die UEFA im Gegenzug für eine Verlegung der Club-WM aber nun mehr Vereine.