Run auf Final-Trikot

Lange Schlange am Riederwald-Fanshop. Bild © privat

Das limitierte Final-Trikot von Eintracht Frankfurt ist bereits wenige Minuten nach Verkaufsstart so gut wie ausverkauft. Wie die Eintracht mitteilte, waren im Fanshop am Stadion bereits gegen 9 Uhr nur noch wenige Trikots verfügbar. Auch an den beiden anderen Verkaufsstellen am Riederwald und auf der Zeil hatten sich bereits am frühen Mittwochmorgen lange Schlangen gebildet. Eine begrenzte Stückzahl des weißen Jerseys soll es am Freitag und Samstag auch in Berlin zu kaufen geben.