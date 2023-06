Verletzter Knauff schaut nach vorne

Ansgar Knauff hat nach seinem Schlüsselbeinbruch mit der Reha in Frankfurt begonnen. Das sagte er am Donnerstag im vereinseigenen Interview. "Ich schaue nach vorne und setze alles daran, so schnell wie möglich fit zu werden, sodass ich in der neuen Saison wieder angreifen kann", so Knauff. Die U21-EM, die für das deutsche Team heute beginnt, wird er nur am TV verfolgen können. "Ich habe mir auch viel vorgenommen. Im letzten Moment auszufallen, ist natürlich bitter." Ins Lauftraining will Knauff aber "relativ schnell" wieder einsteigen.