Einst schnürte er für den FSV Frankfurt die Fußballschuhe, nun steht er vor seinem Debüt für die italienische Nationalmannschaft: Vincenzo Grifo. Dass der 25-Jährige bereits am Samstag für die Squadra Azzurra auflaufen könnte, überrascht in Bornheim kaum jemanden.

Es war ein grauer Tag im Februar 2015. Die Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt und die Mehrzahl der rund 10.000 Zuschauer am Bornheimer Hang drückten nicht etwa dem heimischen FSV Frankfurt die Daumen, sondern waren aus Kaiserslautern angereist, um einen Sieg des FCK zu sehen. Nach torlosen 70 Minuten schnappte sich Vincenzo Grifo das Leder. Leihspieler von der TSG Hoffenheim. Freistoßspezialist.

"Der Grifo, der kann gar nichts", brüllte ein Mann in seinen Fünfzigern aus dem Stehblock der Frankfurter und faltete demonstrativ seine Klatschpappe zusammen. Grifo blickte kurz auf und zirkelte den Ball dann sichtlich unbeeindruckt in den Winkel. Die Führung für die Frankfurter, die die Partie schließlich 2:0 gewinnen sollten und der endgültige Beweis, dass der Offensivspieler eben doch etwas kann.

Vincenzo chi?

Über drei Jahre – und Stationen beim SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach und schließlich der TSG Hoffenheim – später, hat Grifo auch den italienischen Nationaltrainer Roberto Mancini auf sich aufmerksam gemacht. Der nominierte den 25-Jährigen für die anstehenden Länderspiele und sorgte damit für eine Überraschung.

Vincenzo chi? Vincenzo wer? Selbst so manche Fußball-Experten rieben sich verwundert die Augen. Grifo, geboren in Pforzheim als Sohn eines Sizilianers und einer Apulierin und Mittelfeldspieler bei der TSG 1899 Hoffenheim, steht im Aufgebot der Squadra Azzurra.

"Einer der Besten Italiens zu sein, ist unglaublich. Ich habe immer davon geträumt und ihnen am Fernseher die Daumen gedrückt", sagte Grifo. Der Karrieresprung kommt vor allem deshalb überraschend, weil Grifo unter Coach Julian Nagelsmann lange kaum berücksichtigt wurde.

Oral beobachtet Grifos Entwicklung

Dabei ist der 25-Jährige, "ein Spieler, der alles für den Fußball tut", verriet Tomas Oral, der "Vince" einst am Bornheimer Hang trainierte – wenn auch nur kurz. Doch gemeinsam kämpften sie um den Klassenerhalt des FSV und verhinderten mit einem Sieg am letzten Spieltag den Abstieg in die Dritte Liga. "Es war klar, dass er danach nach Freiburg geht. Er hätte also eine ruhige Kugel schieben können", erinnerte sich Oral. Stattdessen ging Grifo voran. "Er hat einen herausragenden Charakter und ist ein ausgeprägter Fußballer", so der Coach.

Grifo im Trikot des FSV Frankfurt am Bornheimer Hang Bild © Imago

Seit seinem Abschied aus Frankfurt verfolgt Oral Grifos Weg ganz genau. "Es ist spannend zu sehen, wie sich der Junge entwickelt", so Oral. Ein Einsatz für die italienische Nationalmannschaft sei für den 25-Jährigen etwas ganz Besonderes. Und dass er es schafft, davon ist Oral überzeugt. "Er hat es verdient."

Debüt in Mailand?

Bereits am Samstagabend (20.45 Uhr) in der Nations League im legendären Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion gegen Portugal oder am Dienstag im Testspiel im belgischen Genk gegen die USA könnte es soweit sein. Mancini erinnerte daran, dass Grifo schon in Nachwuchsteams der Italiener gespielt hat und deutete an, dass Profis, die im Ausland aktiv sind, daheim in Italien oft übersehen werden. "Er kann als Flügelspieler rechts oder links spielen, und jetzt wollten wir ihn uns einfach selbst mal anschauen", sagte der Coach.

Bereits im August hatte Grifo im "kicker" gesagt: "Mein Herz schlägt für Italien. Ich kämpfe darum, dass Mancini mich anruft, definitiv. Wenn Joachim Löw anrufen würde, wüsste ich nicht, was ich sagen soll." In diese Verlegenheit kommt Grifo nun nicht mehr – stattdessen kann er nun auch den Italienern beweisen, dass er etwas kann.