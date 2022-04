Fußballerinnen singen und trainieren in Barcelona

Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich der Reisegruppe Barcelona angeschlossen und ihre Club-Kollegen zum Europacup-Spiel begleitet. Das Team von Trainer Niko Arnautis, das in dieser Saison um den Einzug in die Champions League spielt und sich aktuell in der Länderspielpause befindet, absolvierte am Donnerstagvormittag eine Trainingseinheit in Barcelona und wird sich am Abend das Viertelfinal-Rückspiel im Camp Nou anschauen. Bereits am Mittwochabend gehörte das Team zur Eintracht-Delegation, die sich in der "Frankfurter Botschaft" auf das Match einstimmte – auch gesanglich, wie ein Video zeigt . Der Club twitterte im Anschluss an den Abend: "Dabei wurde ein Ziel klar: diese besondere Atmosphäre auf die Mannschaft übertragen."