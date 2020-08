Erst sollte gespielt werden, nun doch die Absage: Das Hessenpokal-Derby zwischen dem Nachwuchs von Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt findet kurzfristig nicht statt. Der Grund: die Corona-Beschränkungen.

Die Stadt Offenbach ist aktuell der Corona-Hotspot in Hessen. Seit mehreren Tagen schon hat die Stadt am Main die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen überschritten. An diesem Montag lag sie gar bei 54,4. Bereits seit dem Wochenende gelten daher Einschränkungen für die Bewohner der Stadt. Und die betreffen auch den Sport. Trotzdem sollte am Dienstag das U19-Derby zwischen Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt im Hessenpokal-Halbfinale stattfinden. Am Montagnachmittag hieß es dann aber doch: Die Partie kann nicht in Offenbach stattfinden, das bestätigte ein Sprecher der Stadt dem hr-sport.

Ein interner Stab habe dies entschieden. Für die Partie gebe es demnach keine Sondergenehmigung. Es sei schwer, die Austragung der Begegnung den Menschen in der Stadt zu vermitteln, heißt es auf hr-Nachfrage.

Nur kontaktfreier Sport

Denn in Offenbach gilt: Vereine dürfen Sport nur noch kontaktfrei ausüben. Die Personenzahl muss auf zehn begrenzt werden. Im Fußball ein Ding der Unmöglichkeit. Für kleinere Clubs heißt das aktuell: keine Spiele, ungewöhnliches Training. Aber der OFC sollte gegen die Eintracht antreten. Eine Entscheidung, die bei vielen in Offenbach für Kopfschütteln sorgte.

Die Begründung an diesem Vormittag, warum das Spiel doch stattfinden könne: Für die jetzige Corona-Situation, in der sich Offenbach befindet, gebe es in Hessen eine Unterscheidung zwischen Profi- und Breitensport. Profis - im Gegensatz zu Amateuren - sind von den Maßnahmen also ausgenommen.

Am frühen Abend die Rolle rückwärts

Nur: U19-Spieler sind keine Profis. Der Grund, warum das Spiel dennoch stattfinden sollte, ist der, dass der OFC ein Nachwuchsleistungszentrum betreibt. Dadurch wären es Profi-Bedinungen, hieß es noch am Mittag von Seiten der Stadt auf hr-sport-Nachfrage. Nun die Rolle rückwärts: keine Ausnahmeregelung, kein Derby.

Beim OFC zeigte man sich überrascht über die Entscheidung. Erst am Abend erhielt der Verein die Bestätigung der Stadt. Jörg Wagner vom Nachwuchsleistungzentrum der Kickers erklärte: "Momentan steht alles in den Sternen."

Neuer Spielort Frankfurt?

Es gebe auch die Überlegung, das Spiel in Frankfurt stattfinden zu lassen. Das sei aber organisatorisch gar nicht so einfach. Erst einmal müsse der OFC mit der Eintracht sprechen, dann könne man das weitere Vorgehen planen, so Wagner. Leicht, das ist bereits jetzt klar, wird die Lösung dieser Begegnung jedenfalls nicht. Das ist nach dem ganzen Hickhack am Montag bereits jetzt klar.