Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag die genauen Termine für die Drittliga-Spieltage 33 bis 36 veröffentlicht.

Der SV Wehen Wiesbaden ist gegen Fortuna Köln (13. April), bei Carl Zeiss Jena (20. April) und bei den Sportfreunden aus Lotte (4. Mai) jeweils Samstag ab 14 Uhr gefordert. Einzig das Top-Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern findet an einem Montag statt. Anpfiff gegen die Roten Teufel ist am 29.April um 19 Uhr. An den Spieltagen 37 und 38 sind alle Mannschaften zeitgleich samstags (11. und 18. Mai) ab 13.30 Uhr gefordert.