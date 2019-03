Das Stadion in Wiesbaden wird umgebaut.

Das Stadion in Wiesbaden wird umgebaut. Bild © Imago

48 Stunden nach der Heim-Niederlage gegen 1860 München rollen in der hessischen Landeshauptstadt die Bagger an. Bis 2020 soll das Stadion des SV Wehen Wiesbaden zweitligatauglich sein.

Tausche alte Westtribüne gegen neue Westtribüne. Die Arena in Wiesbaden, Heimat des SV Wehen Wiesbaden, ist seit dem Montag eine Großbaustelle. Die Heimspielstätte der Hessen soll zweitligatauglich gemacht werden. Dafür muss Platz geschaffen werden. Und das im wörtlichen Sinne. 2020, wenn der Umbau fertig ist, fasst das Stadion 15.000 Zuschauer.

"Der Neubau ist ein Riesenschritt"

Bei einem Ortstermin legten dafür zwei Tage nach der 0:1-Pleite des SVWW gegen 1860 München fast alle selbst Hand an: Zum Auftakt waren neben dem Wiesbadener Bürgermeister Oliver Franz und dem Abteilungsleiter Sport im hessischen Innen- und Sportministerium, Jens-Uwe Münker, auch die Geschäftsführer der Stadiongesellschaft, Dr. Thomas Pröckl und Stefan Blöcher, dabei.

Ab sofort wird die Arena in Wiesbaden zur Baustelle. Bild © SV Wehen Wiesbaden

Bis Mitte April steht in der ersten Bauphase zuerst der Rückbau der Westtribüne an. Erst danach beginnen die Arbeiten der neuen Tribüne. "Der Neubau ist für den SV Wehen Wiesbaden ein Riesenschritt, denn wir werden mit Beton in der hessischen Landeshauptstadt verankert", erklärte Blöcher.