Der SV Wehen Wiesbaden hat den Vertrag mit Dominik Prokop vorzeitig aufgelöst.

Der Mittelfeldspieler wechselt in die kroatische erste Liga zu HNK Gorica, wie der SVWW am Mittwoch meldete. Prokop war im Dezember 2020 nach Wiesbaden gekommen und hatte in insgesamt 35 Pflichtspielen auf dem Platz gestanden (3 Tore).