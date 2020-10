Geisterspiel für SVWW in München

Nach gestiegenen Corona-Zahlen finden die Fußball-Spiele in München mindestens bis zum 25. Oktober ohne Fans statt.

Das teilte die Stadt am Freitag mit. Damit ist kurzfristig auch die Drittliga-Partie des SV Wehen Wiesbaden bei Türkgücü München an diesem Samstag (14 Uhr) betroffen, für das es am Mittwoch noch Grünes Licht für Zuschauer gegeben hatte.