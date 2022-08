Der SV Wehen Wiesbaden hat einen weiteren Transfer getätigt. John Iredale kehrt zurück und kommt fest vom SC Paderborn zu den Hessen.

Der SV Wehen Wiesbaden hat John Iredale fest vom SC Paderborn verpflichtet. Dies gab der Drittligist am Dienstagnachmittag bekannt. Der SVWW hatte den 23-Jährigen bereits in der Vorsaison ausgeliehen. Iredale steuerte in zwölf Einsätzen fünf Scorerpunkte (zwei Tore, drei Vorlagen) bei. "Mit der Rückkehr von John bekommen wir eine weitere Option für unser Angriffsspiel. Er hat in der letzten Saison seinen Torriecher unter Beweis stellen können und verfügt zudem über die benötigte Spielintelligenz und Beweglichkeit, um Lücken in der gegnerischen Abwehr auszunutzen", sagte der Sportliche Leiter Paul Fernie.