Nach zwei Pleiten endlich wieder ein Sieg: Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga gegen Saarbrücken gewonnen. Mann des Tages ist dabei Gustaf Nilsson.

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga seine Mini-Krise beendet und nach zwei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg eingefahren. Am Sonntag gewann das Team von Trainer Markus Kauczinski gegen den Tabellendritten aus Saarbrücken mit 1:0 (0:0). Den Treffer des Tages erzielte dabei Gustaf Nilsson kurz nach dem Seitenwechsel (48.).

Die ausgeglichene Partie blieb bis in die Schlussminuten spannend, die knappe Führung der Hessen hielt aber bis zum Ende. Durch den Sieg behält der SVWW zumindest ein wenig den Kontakt zur Spitzengruppe der Liga.

SV Wehen Wiesbaden – 1.FC Saarbrücken 1:0 (0:0) Wiesbaden: Stritzel - Mrowca, Gürleyen, Carstens, Kempe (84. Rieble) - M. Kurt, Jacobsen, Goppel (84. Lankford), Thiel (74. Wurtz) Brumme (64. Hollerbach) - Nilsson

Saarbrücken: Batz - Ernst (75.Scheu), Boeder, Zellner (25. Bone Uaferro), Müller - Zeitz, Gnaase, Gouras (75. Steinkötter), Jänicke, Günther-Schmidt - Jacob



Tore: 1:0 Nielsson (48.)

Gelbe Karten: - / Zeitz



Zuschauer: 2.683

Tore: 1:0 Nielsson (48.)

Gelbe Karten: - / Zeitz

Zuschauer: 2.683

Schiedsrichter: Bacher (Amerang-Kirchensur)