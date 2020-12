Paterson Chato vom SV Wehen Wiesbaden im Spiel in Duisburg

Der SV Wehen Wiesbaden kriegt beim Spiel in Duisburg Stürmer Vermeij nicht in den Griff und verpasst einen großen Sprung in der Drittliga-Tabelle.

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Samstag mit 1:4 (0:1) beim MSV Duisburg verloren. Für den vor dem Spieltag noch Tabellenletzten der 3. Liga traf Stürmer Vincent Vermeij gleich dreifach.

SVWW drückt, MSV trifft

Nach einer ruhigen Anfangsphase nutzte der MSV gleich seine erste Chance und traf durch Vermeij zum 1:0 (19. Minute). Direkt nach der Halbzeit war der Niederländer erneut erfolgreich (47.).

In der Folge kämpfte sich der SVWW ins Spiel und hatte einige Offensiv-Aktionen, die Tore schossen jedoch weiterhin die Zebras. Vermeij machte mit seinem dritten Treffer alles klar (74.). Ahmet Engin setzte sogar noch einen drauf zum 4:0 (77.) Michael Guthörl gelang in der 84. Minute immerhin noch der Ehrentreffer für die Wiesbadener.

Am Dienstag gegen Lübeck

Der SV Wehen Wiesbaden, der mit einem Sieg auf die Aufstiegsränge hätte klettern können, bleibt mit 22 Punkten auf Rang sieben stehen. Am Dienstag (19 Uhr) geht es für die Mannschaft von Rüdiger Rehm gegen den VfB Lübeck weiter.