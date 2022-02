Der SV Wehen Wiesbaden ist bei Borussia Dortmund II gefordert und will in der Dritten Liga an die oberen Tabellenplätze andocken.

Der SV Wehen Wiesbaden richtet den Blick in der Dritten Liga nach oben. Mit einem Sieg bei Borussia Dortmund II am Sonntag (14 Uhr) haben die Hessen die Chance, wieder an die Aufstiegsplätze anzudocken.

"Man darf sich von dem Begriff 'zweite Mannschaft' nicht täuschen lassen. Das ist eine hochtalentierte Mannschaft mit vielen starken Spielern in ihren Reihen", so SVWW-Trainer Markus Kauczinski über den Tabellensiebten, der einen Punkt vor den neuntplatzierten Hessen liegt. "Ich rechne mit einem richtig interessanten Spiel."