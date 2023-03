Der SV Wehen Wiesbaden will seinen Aufwärtstrend in der 3. Liga gegen Zwickau fortsetzen, hat aber weiterhin mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Der hr überträgt das Spiel live.

Livestream Samstag, 1.4., 14 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau live

Beim SV Wehen Wiesbaden ist derzeit Improvisation angesagt: Vor dem Heimspiel gegen den FSV Zwickau am Samstag (14 Uhr, live im hr-fernsehen und im Stream auf hessenschau.de) fehlen Trainer Markus Kauczinski zahlreiche Akteure. "Wir sind im Training vielleicht 14 oder mal 16 Spieler. Da ändert man Übungen", sagte er im vereinseigenen Interview. Ein Elf gegen Elf sei nicht drin, "sondern man macht eher kleinere Formen".

Neu auf der Verletztenliste ist Robin Heußer, den eine Schulterblessur ausbremst. Auch Torjäger Ivan Prtajin, den eine muskuläre Verletzung länger als zunächst gedacht beschäftigt, wird gegen Zwickau fehlen. Mit Nico Rieble und Emanuel Taffertshofer könnten zwei Spieler in den Kader zurückkehren, die zuletzt gefehlt hatten. Sicher wieder dabei ist Bjarke Jacobsen nach seiner Gelbsperre.

"Wir wissen, dass jeder kleine Moment zählt"

Bei den vergangenen beiden Spielen gegen Mannheim und in Essen hat der SVWW die Ausfälle gut kompensieren können. Nach einer vorherigen Durststrecke eroberte man Aufstiegsplatz drei zurück. "Wir sind entschlossen. Wir wissen, dass in dieser Phase wirklich jeder kleine Moment zählt", so Kauczinski. "Unsere Personalsituation ist vielleicht angespannt, aber wir haben gezeigt, dass uns das nichts ausmacht."

Ein Sieg gegen Zwickau wäre auch deshalb Gold wert, weil die Konkurrenz um Platz drei sich in direkten Duellen am Sonntag gegenseitig Punkte wegnehmen wird. Beim SVWW weiß man aber um die schwere Heimaufgabe. "Zwickau ist eine kampfstarke Mannschaft. Sie brauchen jeden Punkt im Abstiegskampf, wir brauchen jeden Punkt, um oben dranzubleiben", sagte Kauczinski. "Deswegen rechne ich mit einem hart umkämpften Spiel." Der hr wird die Partie ab 14 Uhr im TV und im Stream auf hessenschau.de übertragen.