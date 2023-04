Der SV Wehen Wiesbaden will nach dem spektakulären 4:3-Heimsieg gegen Zwickau am Samstag (14 Uhr) in Oldenburg nachlegen.

"Die Euphorie nach so einem Spiel mit diesem Last-Minute-Sieg ist natürlich riesig", so Trainer Markus Kauczinski. Das Team steht in der 3. Liga aktuell auf einem Aufstiegsplatz.

Verzichten muss der SVWW weiterhin auf die verletzten Bauer, Brumme, Goppel, Heußer und Stritzel, hinzu kommt die Gelbsperre von Reinthaler. Ob Stürmer Prtajin, der zuletzt muskuläre Probleme hatte, wieder mitwirken kann, wird sich kurzfristig entscheiden.