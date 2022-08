Der SV Wehen Wiesbaden hat am Samstag (14 Uhr) den VfL Osnabrück zu Gast.

Während die Hessen nach dem 4:1 gegen Bayreuth und dem 5:1 in Aue mächtig Rückenwind haben, ging es beim Gegner zuletzt drunter und drüber. Der VfL verlor nicht nur seine beiden jüngsten Spiele, sondern am Donnerstag auch Trainer Daniel Scherning, der in die 2. Bundesliga zu Bielefeld wechselt. In Wiesbaden übernehmen die beiden Co-Trainer des VfL. SVWW-Trainer Markus Kauczinski warnt natürlich trotzdem vor den Gästen: "Osnabrück hat sich in der Sommerpause ordentlich verstärkt und verfügt über viele gute Drittligaspieler. Sie treten als Mannschaft sehr geschlossen auf“, sagte er.