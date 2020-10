Das Heimspiel des SV Wehen Wiesbaden gegen Waldhof Mannheim am kommenden Samstag (14 Uhr) muss wegen des zu hohen Pandemie-Levels in Wiesbaden ohne Zuschauer stattfinden.

Das teilte der Verein am Dienstag mit. Demnach haben die zuständigen Behörden eine Zulassung von Zuschauern untersagt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Wiesbaden lag am Dienstag laut Robert Koch-Institut bei 44,9.