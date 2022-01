Der SV Wehen Wiesbaden ist in der Dritten Liga unter der Woche beim Schlusslicht TSV Havelse gefordert.

Englische Woche in der Dritten Liga: Der SV Wehen Wiesbaden ist am Mittwoch beim Tabellenletzten TSV Havelse gefordert. Anstoß der Partie ist um 19 Uhr.

Aufsteiger Havelse ist mit nur 14 Punkten abgeschlagen Tabellenletzter, der SVWW will nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen gegen das Kellerkind wieder in die Spur finden. Ein Selbstläufer wird das nicht: Beim Hinspiel in Wiesbaden benötigten die Hessen einen Elfmeter in der 90. Minute, um den Underdog mit 2:1 zu schlagen.