Der SV Wehen Wiesbaden will den Aufwärtstrend in der 3. Liga gegen Würzburg am Samstag (14 Uhr) bestätigen.

Nach drei Siegen in Folge liegen die Hessen wieder in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Gegen die abstiegsbedrohten Kickers aus Würzburg soll Sieg Nummer vier her. "Wenn wir nochmal eine Chance auf einen der vorderen Plätze haben wollen, müssen wir guten Fußball spielen und alles reinwerfen", sagte Trainer Markus Kauczinski, der auf den gesperrten Dennis Kempe verzichten muss. Kevin Lankford und Sascha Mockenhaupt sind fraglich.