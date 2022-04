Der SV Wehen Wiesbaden hat in Meppen gewonnen

Der SV Wehen Wiesbaden hat sein Auswärtsspiel in der dritten Liga in Meppen deutlich gewonnen.

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der Dritten Liga ein Erfolgserlebnis feiern können. Beim SV Meppen gewannen die Hessen am Freitagabend mit 4:0. Bei den seit nun neun Spielen sieglosen Meppenern zeigte sich der SVWW kaltschnäutziger und ging früh durch einen schönen Freistoß von Johannes Wurtz in Führung (11.). Kurz vor der Pause war es dann Thijmen Goppel, der einen Konter zur 2:0-Führung vollendete (45.+1).

Auch die Hausherren aus Meppen hatten ihre Chancen, doch es blieben die Hessen, die diese auch nutzen. Auch unter Mithilfe des gegnerischen Torwarts. Einen Schuss aus 16 Metern von Lucas Brumme ließ Meppens Ersatz-Keeper Constantin Frommann zum 3:0 durch die Beine rutschen (64.). Wenig später verschätzte sich Frommann bei einem langen Ball, John Iredale musste den Ball zum 4:0 nur noch einschieben (80.). Die Hessen liegen weiterhin auf Platz acht.