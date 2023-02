Der SV Wehen Wiesbaden steht vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe.

Das Team von Trainer Markus Kauczinski, das am vergangenen Wochenende nach acht ungeschlagenen Spielen in Serie erstmals wieder verlor, tritt am Samstag (14 Uhr) beim VfL Osnabrück an. Die Gastgeber stehen aktuell auf Platz sieben der Drittliga-Tabelle. "Uns erwartet ein heißer Kampf. Den müssen wir annehmen, dann wird es ein super interessantes Spiel", fasste SVWW-Coach Kauczinski die Ausgangslage zusammen. Ahmet Gürleyen fehlt rotgesperrt. Dennis Kempe könnte wieder eine Option sein.