Der SV Wehen Wiesbaden hat sich am Sonntag in einem vermeintlichen Duell auf Augenhöhe beim Karlsruher SC deutlich durchgesetzt. Mann des Tages war Dreifachtorschütze Daniel Kyereh.

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Sonntag in der 3. Liga im Kampf um den Aufstieg ein Ausrufezeichen gesetzt und den Karlsruher SC mit 5:2 (4:1) deklassiert. Bereits zur Pause war die Begegnung im Wildparkstadion entschieden. Sebastin Mrowca (11.) erzielte die frühe Führung, Daniel Kyereh (28.) und Manuel Schäffler per Foulelfmter (34.) erhöhten. Anton Fink traf per Handelfmeter zum Anschluss (36.), doch erneut Kyereh stellte den alten Abstand wieder her.

Kyereh schnürt Dreierpack

Im zweiten Durchgang krönte der 22-Jährige seine starke Leistung und schnürte den Dreierpack (58.). Die Badener rannten in der Schlussphase an und betrieben Ergebniskosmetik durch Marvin Pourié (79.). Der SVWW überholt den KSC somit in der Tabelle und beendet den Spieltag auf dem 5. Rang.