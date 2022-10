Für den SV Wehen Wiesbaden steht am Samstag (14 Uhr) ein Topspiel an: Der Tabellendritte bekommt es in München mit 1860 zu tun, die aktuell Zweiter sind.

"Ein gewisses Kribbeln im Bauch ist definitiv da. Wir freuen uns auf ein Spitzenspiel gegen eine Mannschaft, die ebenso wie unser Team attraktiven und offensiven Fußball spielt", so SVWW-Coach Markus Kauczinski.

Lucas Brumme kehrt nach seiner Sperre zurück, die Einsätze der angeschlagenen Benedict Hollerbach, Ahmet Gürleyen und Thijmen Goppel sind noch fraglich.