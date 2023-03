Der SV Wehen Wiesbaden hat den Negativtrend gestoppt und einen Heimsieg gegen Waldhof Mannheim gefeiert. Selbst die angespannte Personalsituation konnte dem Team dabei nichts anhaben.

Der SV Wehen Wiesbaden ist zurück auf einem Aufstiegsplatz der 3. Liga. Die Mannschaft gewann am Samstagnachmittag mit 3:0 (0:0) gegen den direkten Konkurrenten Waldhof Mannheim.

In der ersten Halbzeit hatten sich beide Teams weitgehend neutralisiert. Auf Seiten der Gäste hatte Marten Winkler schon nach vier Minuten die beste Chance, scheiterte aber an SVWW-Keeper Arthur Lyska. Die Wiesbadener, die im Spieltagskader nur noch zwölf gesunde Profi-Feldspieler aufbieten konnten, wurden durch eine Direktabnahme von Brooklyn Ezeh gefährlich, die Jan-Christoph Bartels parierte (27.).

Reinthaler, Carstens und Froese treffen

Im zweiten Durchgang drehten die Hausherren auf: Max Reinthaler schob einen Abpraller von der Strafraumgrenze zum 1:0 ein (50.). In der 69. Minute legte Florian Carstens aus dem Gewühl nach einem Eckball zum 2:0 nach. Mit dem 3:0 durch Kianz Froese per Handelfmeter (74.) war die Partie endgültig zugunsten der Wiesbadener gelaufen.

Für den SVWW war es nach zwei Niederlagen wieder ein dreifacher Punktgewinn. Damit eroberte die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski den dritten Tabellenplatz zurück, der aktuell zum Aufstieg in die zweite Liga berechtigen würde. Dynamo Dresden kann die Wiesbadener mit dem Spiel am Montag in Ingolstadt aber noch verdrängen.